بالشروط.. "تنمية الصعيد" تعلن عن فرص عمل في محافظة المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أعلنت الهيئة العامة لتنمية الصعيد في محافظة المنيا، اليوم الخميس، عن حاجتها إلى موظفين لشغل عدد من الأماكن الشاغرة، ندبًا من الجهات الحكومية أو بطريق التعاقد لغير العاملين بالجهاز الحكومي.

وجرى طلب موظفين للعمل بمحطة دواجن بالمنطقة الصناعية، 2 أطباء خبرة في مجال تسمين الدواجن لا تقل عن 3 أعوام، حاصل على شهادة رقابة الجودة، 4 مهندسين زراعيين خبرة في مجال تسمين الدواجن لا تقل عن 5 سنوات وحاصل على شهادة رقابة الجودة مع إمكانية انتدابهم من الجهات الحكومية، و2 فني صيانة كهرباء وميكانيكا خبرة لا تقل عن 5 سنوات، و30 عاملًا للعنابر، 2 حارس لا يقل السن عن 30 عامًا ولا يزيد عن 40.

كما تعلن الهيئة، عن حاجتها إلى موظفين بالمجزر الآلي، عبارة عن 2 مراقب جودة (طبيب بيطري) حاصل على شهادة الأيزو ورقابة وإدارة الجودة، مشرف جودة (طبيب بيطري) حاصل على شهادة الأيزو ورقابة وإدارة الجودة للإشراف على منافذ البيع، 2 جزار يجيد ذبح الدواجن، ملاحظ عمال، 3 عمال للتفريغ والتعليق، 12 عاملة للعمل بالخط الداخلي بالمجزر، 6 عاملات خبرة بمجال مصنعات الدواجن، 2 حارس لا يقل السن عن 30 عامًا ولا يزيد عن 40، 2 مندوب بيع خبرة، و10 بائعين بالمنافذ مؤهل متوسط.

وتقدم الطلبات للأطباء والمهندسين الزراعيين بمكتب هيئة تنمية الصعيد بديوان عام محافظة المنيا، فيما تقدم طلبات العاملين دون الأطباء والمهندسين بالمقر الإداري لشركة اتحاد الأطباء البيطريين، 38 شارع الخلفاء المتقاطع مع شارع العبور بجوار جمعية نصر أكتوبر بناصية معرض سيارات فايير بيرد أرض سلطان بمدينة المنيا.