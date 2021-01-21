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وكيل مجلس النواب يطالب بضرورة الاستثمار في الرياضة

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وكيل مجلس النواب يطالب بضرورة الاستثمار في الرياضة وكيل مجلس النواب يطالب بضرورة الاستثمار في الرياضة

مصراوي Masrawy

12:52 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- مصراوي:

طالب النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة وضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي، مشيرا إلى أن دولة شابة ولديها كل المقومات لكي نقدم للعالم أمثال محمد صلاح وغيره.

وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أثناء الاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إلى أن دولة مثل البرازيل تصدر 1200 لاعب على مستوى العالم قائلا: "وإحنا كل اللي عندنا 3 ولا 4".

وشدد وكيل مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك سياسة ترويجية للنشاط الرياضي والاستثمار الحقيقي في هذا المجال لنكون على خريطة الاستثمار العالمي.

وقال: القضية الآن هي قضية فكر، وعلينا التفكير في كيفية تخفيف العبء عن الدولة، لاسيما في ظل المشكلات في توفير الإمكانيات للشباب في القطاع الرياضة.

وتابع محمد أبوالعينين: علينا أن نستثمر تطلع كل أسرة مصرية لأن يكون لديها بطل في الرياضة.​

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