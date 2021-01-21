الإتجار بالبشر.. "زوجان الوايلي" عرضا طفلتهما للبيع تحت غطاء "الضائقة المالية"

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

تجرد زوجان من مشاعرهما تحت غطاء "الضائقة المالية، وعرضا طفلتهما للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأجهزة الأمنية رصدت المنشورات التي تروج لرغبتهما وضبطهما في نطاق منطقة الوايلي.

قبل أيام روجت فتاة عبر مواقع "السوشيال ميديا"، لصورة نجلتها، معبرة عن غايتها في بيعها بمقابل مادي والتواصل مع عملائها من راغبي تبني الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون، وفق تحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

رجال الأمن وبالتحديد قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وصلت إليهم معلومات عن طبيعية المنشور وما جاء به من عملية بيع طفلة مقابل مبلغ مادي.



خلال ساعات قليلة أمكن تحديد موقع ناشر "البوست" بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، ضبطت المتهمة وزوجها "والدي الصغيرة" وبحوزتها هاتف محمول يحوي العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية على موقعي التواصل الاجتماعي؛ فيس بوك، واتساب الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها.

أقرا عند مواجتهمها بأن الطفلة التي قاما بعرضها للبيع طفلتهما وبحوزتهما، شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتهما كوالدي الطفلة، وأنهما قاما بذلك نظراً لمرورهما بضائقة مالية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.