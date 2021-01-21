"الزكاة": تفاعل كبير مع حملة توعية المستهلكين والمكلفين بالمخالفات الضريبية

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كشفت عن تلقيها 12,424 بلاغاً خلال 4 أشهر عن عددٍ من المخالفات الضريبية

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الجهود التوعوية التي نفذتها بغرض إشراك الجمهور العام في الحد من الممارسات الضريبية المخالفة في الأسواق والمحلات التجارية؛ أثمرت تفاعلاً عالي المستوى من المكلفين والمستهلكين بالمملكة على حدٍّ سواء، وذلك وفقاً لعدد البلاغات الواردة إلى الهيئة في الأشهر الأربعة الماضية.

وأوضحت "الزكاة والدخل" أنها تلقت 12,424 بلاغاً في أربعة أشهر فقط عن عددٍ من المخالفات الضريبية، كالتهرب الضريبي، وتحصيل ضريبة قيمة مضافة أعلى أو أقل من نسبة 15%، أو تحصيلها من قبل شخص غير مسجَّل، أو عدم إصدار الفواتير الضريبية أو عدم حفظها، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبية، أو عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة وغيرها من المخالفات، إذ ورد إلى قسم التحقيقات الزكوية والضريبية في الهيئة 3,776 بلاغاً في شهر سبتمبر الماضي، تلا ذلك 3,150 بلاغاً في شهر أكتوبر، و 2,910 في نوفمبر، و 2558 بلاغاً في شهر ديسمبر من العام المنصرم.

وأشارت الهيئة إلى أن جهود التوعية بالممارسات الضريبية وقنوات الإبلاغ عن المخالفات الضريبية، أسفرت عن وعيٍ ملحوظ عند المكلفين في تجنُّب الممارسات الضريبية المخالفة، وعند المستهلكين فيما يخص الإبلاغ عن المخالفات الضريبية التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة؛ وقد تجَلّى هذا الوعي في الانخفاض التدريجي في عدد البلاغات الواردة إلى الهيئة على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وكشفت "الزكاة والدخل" عن أنها قد صرفت مكافآتٍ تشجيعية لـ 529 مُبلِّغا في الفترة من شهر سبتمبر الماضي وحتى تاريخه، وذلك بعد التأكد من صحة البلاغات التي قدموها حول عددٍ من المخالفات الضريبية، وانطباق شروط استحقاق المكافأة، مبينةً أن مخالفة عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة كانت أكثر مخالفة تم الإبلاغ عنها من قبل المستهلكين وذلك بـ 128 بلاغاً، تليها مخالفة عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بـ 82 بلاغاً، وتحصيل ضريبة أقل من النسبة الأساسية بـ 75 بلاغا.

يأتي ذلك بعد أن بدأت الهيئة في شهر فبراير من العام المنصرم بتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمبلّغين، التي تنص على تقديم مكافآتٍ مالية لمن يسهم في الكشف عن مخالفات الأنظمة الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى، حيث تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على الأموال العامة من خلال تعزيز الالتزام الضريبي، والحد من المخالفات الضريبية بين المكلفين، والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية.

يُذكر أن رسائل توعية المستهلكين بالمخالفات الضريبية وقنوات الإبلاغ عنها المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للهيئة؛ حققت رقماً قياسياً في عدد مرات الوصول بلغ 12,3 مليون مرة في نفس الفترة، وعبر العديد من الوسوم الترويجية، كان على رأسها (#بلاغك_يهمنا) و (لا_تتهاون_وبلغ)، و (#الزكاة_والدخل).

وتتعامل الهيئة العامة للزكاة والدخل مع بلاغات المستهلكين بشأن مخالفات الأنظمة الضريبية في المملكة على وجه السرعة، وبسرية تامة، من قبل الإدارات المختصة لديها.

وتستقبل الهيئة البلاغات عبر تطبيق (ضريبة القيمة المضافة)، أو الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa).الهيئة العامة للزكاة والدخل