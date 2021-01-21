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القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بنجاح العملية الجراحية

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القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بنجاح العملية الجراحية القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بنجاح العملية الجراحية
تمنت له موفور الصحة والعافية والحفظ من كل مكروه

القيادة تهنئ الرئيس الجزائري بنجاح العملية الجراحية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لفخامته.

وأعرب الملك، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات له؛ سائلًا الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات له؛ داعيًا المولى العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية، وألا يُريه أي سوء، إنه سميع مجيب.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية