★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

حذر النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية النيابية، في حديثه لوزير الشباب والرياضة، من 3 أمور بمثابة أزمة ومشكلة وكارثة، موضحا أنه فيما يخص الأزمة وهي مسألة ستزول حتما، هو القلق بخصوص نادي الزمالك ومصيره.

وتساءل رشاد في حديثه للوزير: هل أنت مطمئن لما يدور في نادي الزمالك؟، لو كان ردك نعم فأنا أثق في حكمك تماما، وأعلم أنك تميل تشجيعا لنادي الزمالك، وأعلم أنك حريص عليه، أما المشكلة الدائمة، فهي "منظومة الشباب المصرية"، فخلال رئاستي للجنة تعاونت معي على مدار عامين، وأرى أنه ليس لدينا منظومة في الشباب من الأساس، حيث مراكز شباب متهالكة، وبعضها مغلق منذ سنوات، والآخر تم سرقته ونهبه.

وتابع رئيس الأغلبية: ضمن تلك المنظومة، فهناك الاتحاد العام للكشافة، هذا الاتحاد يتم سحب أراضيه بحجة الاستثمار، وحينما كنت رئيسا للجنة الشباب كنت أستيقظ يوميا على خبر أن أحد المحافظين "اقتحم باللودر" مركز شباب وسحب أراضيه، وهناك رسالة يجب أن تصل للجميع: الاستثمار في الشباب ليس اقتصاديا فقط، ليس لدي مشكلة مع الاستثمار، لكن فكرة العمل في جزر منعزلة كما يفعل المحافظين في مراكز الشباب وأخذ بغير حق من الشباب بدعوى الاستثمار، مشكلة كبرى.

أما بخصوص الكارثة، قال: هي متعلقة القانون سيئ السمعة، قانون 17 لسنة 2017، وهو قانون الرياضة، فكل مرة كنت تمهلنا ولم تتقدم بمشروع قانون للرياضة، ما نما إلي علمي أن هناك حسابات للاتحاد الدولي، من الممكن أن نقتدي بالكثير من الدول، فلا يصلح أن ممثلي الاتحادات الرياضية يكونوا سلطة رابعة.

واختتم حديثه بالسؤال عن مصير انتخابات اتحاد الكرة، ماذا سنقرر في 31 يناير؟، هل تجرى الانتخابات بناء على طلب الاتحاد الدولي، أم لن نقوم بذلك ونكون معرضين لعقوبات ستطال أنديتنا التي تلعب في الخارج، خاصة أن النادي الأهلي لديه مشاركة في كأس العالم للأندية.​