حازم إمام لوزير الرياضة: الملاعب حالتها سيئة رغم إنفاق 800 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال حازم إمام، عضو مجلس النواب، إنه تم صرف ما يقرب من 800 مليون جنيه على الملاعب إلا أن حالتها سيئة خصوصا وأنه لم يمر عليها مدة طويلة.

وشدد النائب في الجلسة العامة بحضور وزير الشباب والرياضة على أهمية الرقابة والمتابعة والتطوير بشكل مستمر، مشيرا إلى أن استاد القاهرة لم يتم اللعب عليه منذ فترة وكل سنة يتم إغلاقه وحتى الآن لا يوجد تطوير، قائلا: "كرة القدم صناعة ومهم الناس تبقى مبسوطة وهي بتتفرج".

وتساءل النائب، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على 129 لاعبا مؤهل في أولمبياد اليابان، حتى لا يحدث ما حدث من قبل في إصابة منتخب مصر للشباب وعدم مشاركتهم في البطولة.

وأشاد النائب حازم إمام، بتنظيم وزارة الشباب والرياضة لكأس العالم لكرة اليد لافتا إلى أن الوزارة أعدت ثلاثة ملاعب هم: برج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر، والجميع أشاد بهذه بالملاعب.

وأضاف إمام في كلمتة أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الملاعب هي التي تظهر في الصورة، مشيرا إلى أن الملاعب حالتها سيئة منذ 2018 حيث اختفت الرقابة والمتابعة ومنها ملاعب استاد القاهرة.

ومن جانبه طالب النائب محمد الجارحي وزارة الشباب والرياضة بإعادة تقييم الأثر التشريعي لقانون الرياضة حتى يتسنى لمجلس النواب التركيز على ملف بناء الإنسان وأن تكون الرياضة أسلوب حياة.​