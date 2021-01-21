حادث تصادم انتهى بحفل اغتصاب.. تفاصيل جديدة في واقعة الذئاب الثلاثة بالإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

واصلت نيابة المنتزه ثالث تحت إشراف المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، التحقيق في واقعة اختطاف ربة منزل على يد 3 مسجلين خطر، واغتصابها تحت تهديد السلاح.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عندما اصطدمت سيارة المتهمين بأخرى تستقلها المجني عليها رفقة أحد أقاربها، بالطريق الساحلي الدولي بمنطقة شارع 45.

وقال المتهمون في التحقيقات، إنهم عندما شاهدوا المجني عليها داخل السيارة أشهروا أسلحة نارية وبيضاء في وجه قريبها واختطفوها وتناوبوا اغتصابها داخل "عشة" بالزراعات تحت تهديد السلاح.

كان قسم شرطة ثالث المنتزه، تلقى بلاغًا باختطاف ربة منزل تحت تهديد السلاح أثناء تواجدها بصحبة أحد أقاربها داخل سيارة بالطريق الساحلي الدولي، بنطاق القسم.

وبسؤال شاهد الواقعة، قرر أنه تربطه صلة قرابة بربة المنزل المختطفة، وأنها يوم الحادث استقلت معه سيارته لتوصيلها لقضاء بعض الأغراض.

وأضاف في التحقيقات، أنه أثناء سيره بالطريق الدولي بآخر شارع 45 اصطدمت سيارته بأخرى يستقلها 3 أشخاص، وأحدثوا إصابته، واختطفوا المذكورة وهربوا إلى داخل الزراعات.

وتوصل فريق البحث الجنائي إلى مكان احتجاز المجني عليها صباح اليوم التالي لاختطافها، وألقي القبض على المتهمين وهم كل من "شعبان.ر" 24 عامًا، بائع متجول، و"محمد.ح" 32 عامًا، عاطل، "حسين.ع" 25 عامًا، بائع خضار.

وبسؤال المجني عليها "هـ" 27 عامًا، ربة منزل، قالت إنها كانت بصحبة قريبها وفوجئت بالمتهمين يشهرون الأسلحة البيضاء في وجههما واقتادوها تحت تهديد السلاح إلى "عشة" بالزراعات واحتجزوها وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح.