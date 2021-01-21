أخبار عاجلة

مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حادث تصادم انتهى بحفل اغتصاب.. تفاصيل جديدة في واقعة الذئاب الثلاثة بالإسكندرية

Print
حادث تصادم انتهى بحفل اغتصاب.. تفاصيل جديدة في واقعة الذئاب الثلاثة بالإسكندرية حادث تصادم انتهى بحفل اغتصاب.. تفاصيل جديدة في واقعة الذئاب الثلاثة بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:37 م الخميس 21 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

واصلت نيابة المنتزه ثالث تحت إشراف المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، التحقيق في واقعة اختطاف ربة منزل على يد 3 مسجلين خطر، واغتصابها تحت تهديد السلاح.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عندما اصطدمت سيارة المتهمين بأخرى تستقلها المجني عليها رفقة أحد أقاربها، بالطريق الساحلي الدولي بمنطقة شارع 45.

وقال المتهمون في التحقيقات، إنهم عندما شاهدوا المجني عليها داخل السيارة أشهروا أسلحة نارية وبيضاء في وجه قريبها واختطفوها وتناوبوا اغتصابها داخل "عشة" بالزراعات تحت تهديد السلاح.

كان قسم شرطة ثالث المنتزه، تلقى بلاغًا باختطاف ربة منزل تحت تهديد السلاح أثناء تواجدها بصحبة أحد أقاربها داخل سيارة بالطريق الساحلي الدولي، بنطاق القسم.

وبسؤال شاهد الواقعة، قرر أنه تربطه صلة قرابة بربة المنزل المختطفة، وأنها يوم الحادث استقلت معه سيارته لتوصيلها لقضاء بعض الأغراض.

وأضاف في التحقيقات، أنه أثناء سيره بالطريق الدولي بآخر شارع 45 اصطدمت سيارته بأخرى يستقلها 3 أشخاص، وأحدثوا إصابته، واختطفوا المذكورة وهربوا إلى داخل الزراعات.

وتوصل فريق البحث الجنائي إلى مكان احتجاز المجني عليها صباح اليوم التالي لاختطافها، وألقي القبض على المتهمين وهم كل من "شعبان.ر" 24 عامًا، بائع متجول، و"محمد.ح" 32 عامًا، عاطل، "حسين.ع" 25 عامًا، بائع خضار.

وبسؤال المجني عليها "هـ" 27 عامًا، ربة منزل، قالت إنها كانت بصحبة قريبها وفوجئت بالمتهمين يشهرون الأسلحة البيضاء في وجههما واقتادوها تحت تهديد السلاح إلى "عشة" بالزراعات واحتجزوها وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية