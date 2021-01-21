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سأطرد فورًا في هذه الحالة.. بايدن يحذر موظفي البيت الأبيض بعد تنصيبه

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سأطرد فورًا في هذه الحالة.. بايدن يحذر موظفي البيت الأبيض بعد تنصيبه سأطرد فورًا في هذه الحالة.. بايدن يحذر موظفي البيت الأبيض بعد تنصيبه

مصراوي Masrawy

12:35 م الخميس 21 يناير 2021

وكالات:

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، العاملين الجدد بالبيت الأبيض من إنهاء عملهم في حال إهانة أحدهم للأخر.

وقال بايدن، خلال لقاء افتراضي مع موظفي البيت الأبيض: "إذا عملنا سويا وعلمت بأن أحدكم تعامل مع زميله بأسلوب غير لائق، أو شابه إهانة، سأقوم بطرده في الحال "، حسبما نقلت "سي إن إن" الأمريكية.

وأكّد بايدن أن يريد أن يتعامل موظفيه بكياسة التي وصفها بأنها كانت غائبة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

​كان بايدن أدى اليمين الدستورية أمس الأربعاء ليتولى رسميًا منصب الرئيس الـ46 في تاريخ الولايات المتحدة، خلفًا لسلفه الجمهوري الشعبوي دونالد .

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