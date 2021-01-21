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المشدد 15 عاما لـ3 متهمين بحيازة 18 قطعة حشيش

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المشدد 15 عاما لـ3 متهمين بحيازة 18 قطعة حشيش المشدد 15 عاما لـ3 متهمين بحيازة 18 قطعة حشيش

مصراوي Masrawy

12:42 م الخميس 21 يناير 2021

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة سائق و2 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهم، لإدانتهم بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار في منطقة باب الشعرية.

وشمل الحكم أيضًا تغريم كل متهم منهم مبلغ 50 ألف جنيه عن الإتهام ذاته، وبمصادرة المضبوطات، وهي عبارة عن مواد مخدرة كانت بحوزة المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين يزالون نشاطًا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، ويتزعمهم سائق، بعد ضبطهم بثمانية عشر قطعة حشيش، تمت إحالتهم للنيابة العامة ومن ثم للمحاكمة.

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