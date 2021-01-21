"هواوي" قد تكون ضحيتها.. تحديث "أندرويد" يقدم خدمة رسائل نصية "مشفرة"

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متوقع أن يتم البدء بها 31 مارس المقبل لوقف الأجهزة غير الموثوقة

كشفت تسريبات صحفية عن أن شركة "أندرويد" الأمريكية تقدم خدمة جديدة للرسائل النصية "المشفرة" لأول مرة على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تطبيق "رسائل أندرويد" لن تعمل تقنية "الرسائل النصية المشفرة" فيه على أي أجهزة "غير معتمدة" أو موثوق فيها.

وستكون خدمة الرسائل القصيرة الجديدة المشفرة تلك، ضمن تقنيات "الجيل التالي" من الرسائل النصية الجديدة التي يقدّمها الإصدار الجديد لنظام تشغيل "أندرويد".

وربما يرجع سبب هذه الميزة الآمنة الجديدة من رسائل "أندرويد"، إلى أن الشركة الأمريكية تخطط لأن توقف عمل كل الأجهزة غير الموثوقة والتي تتضمن تطبيقات مشبوهة.

وقال التقرير إنه ربما يسقط ضحية لهذا التحديث عدد من هواتف "هواوي" وغير المعتمدة من قِبَل "جي إس إم"، وكل الهواتف التي تحتوي على مصادر شبكات غير مؤمنة.

ومن المتوقع أن تبدأ "أندرويد" في تطبيق هذا التحديث بدءًا من يوم 31 مارس المقبل.شركة أندرويد الأمريكية