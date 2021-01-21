أخبار عاجلة

مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.. وزير الخارجية البريطاني في السودان

Print
للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.. وزير الخارجية البريطاني في السودان للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.. وزير الخارجية البريطاني في السودان

مصراوي Masrawy

12:17 م الخميس 21 يناير 2021

وكالات:

في أول زيارة من نوعها للسودان منذ أكثر من عقد، وصل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إلى الخرطوم، الخميس، لإبراز دعم المملكة المتحدة للانتقال الديمقراطي والحكومة المدنية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزير الخارجية بالوكالة عمر قمر الدين، ووزير المالية بالوكالة هبة محمد علي، ووزير العدل نصر الدين عبدالباري، للتأكيد على دعم المملكة المتحدة لجهود السودانية الرامية لتحقيق التحول الديمقراطي والاقتصادي.

وسيدور النقاش حول كيفية عمل المملكة المتحدة والسودان معا بشكل وثيق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأثناء وجوده في الخرطوم، سيلتقي راب بعدد من شخصيات المجتمع المدني السوداني، بما في ذلك محامية حقوق الإنسان، سامية الهاشمي، وشخصيات بارزة من قوى الثورة، للتعرف على رؤيتهم لمستقبل السودان ومناقشة كيف يمكن للمملكة المتحدة تقديم المزيد من الدعم.

ووفق (سونا)، سيطلع راب أيضًا على ما يقدمه التمويل البريطاني من مساعدة غذائية منقذة للحياة للمجتمعات الضعيفة، ويتحدث مع عدد من العائلات المستفيدة من هذا الدعم.

كما سيلتقي وزير الخارجية البريطاني مع رئيس لجنة التحقيق في أحداث 3 يونيو الدكتور نبيل أديب، وناشطين مدنيين.

وتشكل هذه الزيارة جزءا من أول جولة خارجية لوزير الخارجية البريطاني في عام 2021.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية