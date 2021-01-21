أخبار عاجلة

مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أول تغريدة لزوجة بايدن بعد تنصيب زوجها رئيسًا لأمريكا

Print
أول تغريدة لزوجة بايدن بعد تنصيب زوجها رئيسًا لأمريكا أول تغريدة لزوجة بايدن بعد تنصيب زوجها رئيسًا لأمريكا

مصراوي Masrawy

12:10 م الخميس 21 يناير 2021

كتبت- رنا أسامة:

نشرت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، الخميس، أول تغريدة لها على حسابها الرئاسي الموثّق عبر تويتر، بعد أداء الرئيس جو بايدن القسم الدستوري وتسلمه رئاسة البلاد.

وتضمنّت أولى تغريدات جيل بايدن مقطع لها وللرئيس الأمريكي لدى وصولهما إلى نورث بورتيكو في البيت الأبيض، بعد حفل التنصيب الذي جرى في واشنطن مساء أمس الأربعاء، وسط إجراءات استثنائية فرضتها جائحة وتحذيرات أمنية على واقعة اقتحام الكونجرس في 6 يناير.

وأرفقت الفيديو برسالة للأمريكيين: "شكرًا لكم على إيمانكم بشيء أكبر منا جميعا، بأننا سنبني عالماً أفضل لأننا سنفعل ذلك معًا".

وفي تغريدة منفصلة، بثّت كلمة في مقطع فيديو مُرفق بتفريغ نصي: "كل أربع أعوام، نحتفل ببداية إدارة جديدة، إنها بداية فصل جديد مشرق، وقت لنتحد جميعا. أنا ممتنة للغاية لجميع الذين عملوا على إنشاء يوم رائع، خاصة في هذا العام الصعب".

​وتولّى بايدن رسميًا منصب الرئيس الـ46 في تاريخ الولايات المتحدة، خلفًا لسلفه الجمهوري الشعبوي دونالد .

وفي خطاب بعنوان "أمريكا موحّدة"، قال بايدن عقب أدائه اليمين الدستورية، إن "اليوم (تنصيبه في 20 يناير) يوم للأمل وتعلمنا مرة أخرى أن الديمقراطية تدعو إلى توحيد الصف وليس الانقسام".

وأضاف أن "هذا يوم أمريكا ويوم الديمقراطية، وأن صوت الشعب الأمريكي سُمِع واحترم".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ"

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ"

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ

شبكة عيون الإخبارية