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"قصور الثقافة" تبدأ المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك" بأسوان

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"قصور الثقافة" تبدأ المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك" بأسوان "قصور الثقافة" تبدأ المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك" بأسوان

مصراوي Masrawy

12:08 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- مصراوي:

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك" بمحافظة أسوان، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وتم طرح استمارات الاشتراك في المواقع التابعة للفرع، وعبر الإنترنت طوال شهر يناير وحتى منتصف فبراير المقبل، ويتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في خمس محافظات هي: بني سويف، كفرالشيخ، بورسعيد، الجيزة، أسوان.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظات لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، وتهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم لإثراء المجال المسرحي باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، وفرصة حقيقية لكل الشباب الموهوبين في عدة مجالات منها: التمثيل، الإخراج، التأليف، الرقص، الغناء، الرسم، الديكور، الإنتاج، واكتشاف ودعم المواهب في المجال المسرحي باستخدام أساليب التدريب العلمية المتخصصة لإعداد ممثل شامل، واعتماد الخريجين كفرقة مسرحية.

وتقام اختبارات القبول بالمرحلة الثانية من المشروع عقب انتهاء فترة التقديم، حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة ٦ شهور اعتبارا من شهر مارس وحتى شهر أغسطس، على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.​

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