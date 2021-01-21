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مكافحة المخدرات تُحبط ترويج 200 طربة حشيش في البحيرة

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مكافحة المخدرات تُحبط ترويج 200 طربة حشيش في البحيرة مكافحة المخدرات تُحبط ترويج 200 طربة حشيش في البحيرة

مصراوي Masrawy

12:02 م الخميس 21 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط 200 طربة من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة بحوزة 3 أشخاص وذلك حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

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