عامل مفصول وراء سرقة خزينة شركة وأجهزة حاسب آلي بالنزهة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشف أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي وأجهزة حاسب آلي من داخل إحدى الشركات بالنزهة وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من مالك شركة لخدمات النقل ، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة ملكه ، وسرقة مبلغ مالي – عدد من أجهزة "الحاسب الآلي" من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخلها، لذا خطط لسرقتها.

وفي سبيل ذلك توجه للشركة وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات بأسلوب "كسر الباب" ولاذ بالفرار ، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه لواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وسرقة (مبلغ مالي – جهاز لاب توب – 5 هارد ديسك) من داخل إحدى الشركات بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها.

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالي المستولى عليه من المجنى عليه الثاني حيث أقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.