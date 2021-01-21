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محافظ أسيوط: 9 محطات وقود جاهزة للعمل بالغاز الطبيعي

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محافظ أسيوط: 9 محطات وقود جاهزة للعمل بالغاز الطبيعي محافظ أسيوط: 9 محطات وقود جاهزة للعمل بالغاز الطبيعي

مصراوي Masrawy

11:58 ص الخميس 21 يناير 2021

أسيوط- محمود عجمي:

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة المشكلة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، وتحويل بعض المحطات الحالية بالأحياء للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الزحام بمحطات الوقود.

وناشد المحافظ أصحاب محطات الوقود بالتقدم بطلبات لمديرية وشركات البترول لتوصيل الغاز الطبيعي وفقًا للاشتراطات القانونية، مؤكدًا أنه يجري إضافة وتحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر، منها 9 جاهزة للعمل بالمرحلة الأولى.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمحافظة المهندس محمد إسماعيل، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء واتخاذ خطوات جادة، ومخاطبة أصحاب محطات الوقود بأهمية ومزايا إدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي وبحث إمكانية إجراء التعديلات للتحويل إلى غاز لتلبية الاحتياجات المحلية والإقبال الكبير.

جاء ذلك بحضور اللواء حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، ومحمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والمهندس أحمد حسن ممثل شركة طاقة للغاز الطبيعي، والمهندس عز الحسيني مدير مبيعات الصعيد بشركة غاز تك ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.

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