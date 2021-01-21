وزير الرياضة: استضفنا 11 بطولة عالمية العام الماضي رغم كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنهم يسعون لأن تكون مصر مركزًا عالميا لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.

وأوضح صبحي، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن مصر استضافت خلال 2019 نحو 61 بطولة عالمية وإقليمية، وتم خلال 2020 رغم أزمة كورونا استضافة 11 بطولة عالمية وإقليمية.

وكشف عن تحسن مؤشر مصر في التنافسية العالمية في المجال الرياضي، مؤكدا أن مصر احتلت المركز 38 من 90 دولة في مؤشر الدول المؤثرة رياضيا.

ولفت إلى أن مصر حققت المركز 56 من 205 دول في مؤشر الرياضة الدولي، والمركز 55 من 206 دول من رياضة النخبة، وتحسن مؤشر 6 مدن في مؤشر مدن التأثير الرياضي العالمي، واحتلت تلك المدن المركز الأول أفريقيًا وعربيا، والمركز 29 من 140 دولة في مؤشر توفير الاستادات الضخمة.​