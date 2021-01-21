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للطيران تسير 53 رحلة داخلية وخارجية لنقل 6030 راكبًا

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مصر للطيران تسير 53 رحلة داخلية وخارجية لنقل 6030 راكبًا للطيران تسير 53 رحلة داخلية وخارجية لنقل 6030 راكبًا

مصراوي Masrawy

11:51 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة للطيران تسيير 53 رحلة جوية داخلية وخارجية، اليوم الخميس؛ لنقل 6030 راكبًا لوجهات مختلفة.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن رحلاتها الخارجية اليوم 41 رحلة دولية إلى كل من: (بيروت، جدة، الرياض، أكرا، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، المدينة المنورة، لاجوس، أبوچا، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، إسطنبول، باريس، موسكو، تورنتو، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس أبابا، چوهانسبرج).

كما تسير الشركة 4 رحلات شحن جوي، بالإضافة إلى 8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.​

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