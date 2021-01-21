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بداية من الأحد.. النواب يوافق على مد الطوارئ 3 أشهر

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بداية من الأحد.. النواب يوافق على مد الطوارئ 3 أشهر بداية من الأحد.. النواب يوافق على مد الطوارئ 3 أشهر

مصراوي Masrawy

11:42 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021.

وجاء في نص قرار رئيس الجمهورية، أنه تم اتخاذه نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وأنه بعد أخذ رأي مجلس الوزراء تمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021.

ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارىء.

وجاءت موافقة المجلس بالأغلبية "وقوفا" على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.​

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