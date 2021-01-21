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تعرف على آخر تحديثات الموجة الباردة وشدتها والمناطق المتأثرة

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تعرف على آخر تحديثات الموجة الباردة وشدتها والمناطق المتأثرة تعرف على آخر تحديثات الموجة الباردة وشدتها والمناطق المتأثرة
ستعمل على خفض درجات الحرارة لما يقترب من الصفر المئوي

تعرف على آخر تحديثات الموجة الباردة وشدتها والمناطق المتأثرة

نبّه خبراء في الطقس إلى تأثر أجزاء واسعة من المملكة يومي الخميس والجُمعة بكُتلة هوائية شديدة البرودة، بدأت اليوم بعبور الأجزاء الشمالية من المملكة.

وذكر الخبراء، وفق "طقس العرب"، أن هذه الكتلة ستعمل على خفض درجات الحرارة لمستويات كبيرة تقترب من الصفر المئوي في أجزاء واسعة من المملكة يومي الخميس والجمعة.

وأشارت آخر التوقعات الصادرة اليوم الأربعاء إلى اندفاع كتلة هوائية قطبية المنشأ ذات برودة عالية نحو المنطقة، قادمة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام، لتسيطر على أجواء شبه الجزيرة العربية والكويت، يومي الخميس والجمعة، بحيث تسود أجواء قارسة البرودة في أغلب المناطق.

ويُتوقع أن تُسجل الأجزاء الشمالية من المملكة وبشكل خاص الجوف والحدود الشمالية ومنطقة حائل ليلة الخميس- الجمعة، درجات حرارة ما بين الصفر المئوي إلى درجتين تحت الصفر، في حين تكون ما بين الصفر المئوي إلى ثلاث درجات في القصيم، وترتفع عن ذلك لتكون ما بين ثلاث درجات إلى خمس درجات مئوية في الرياض والمنطقة الشرقية.

ونبّه خبراء الطقس أصحاب الأراضي الزراعية ومُربي المواشي من التأثيرات المباشرة لهذه الموجة الباردة على هذه القطاعات ما لم يتم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية؛ لحماية المواشي من النفوق برداً والمزروعات من الصقيع.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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