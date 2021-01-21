أخبار عاجلة

مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تنصيب بايدن يستعيد دور الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية

Print
تنصيب بايدن يستعيد دور الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية تنصيب بايدن يستعيد دور الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية

مصراوي Masrawy

11:40 ص الخميس 21 يناير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

يلقي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، خطابا في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، في وقت لاحق اليوم، بعد يوم من تراجع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قرار سلفه الانسحاب من المنظمة الأممية.

وقال فريق بايدن إنه يسعى للمساعدة في "تعزيز وإصلاح" المنظمة في إطار تجديد التعاون لاحتواء وباء الكورونا.

وأضاف الفريق أنه يدرس الانضمام للجهود الدولية لإيصال اللقاحات المضادة للفيروس إلى الدول الفقيرة.

وكان بايدن قد استهل ولايته بإصدار أمر تنفيذي لمكافحة تفشي الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص في الولايات المتحدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية