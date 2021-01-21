تونبرج ترد صفعة السخرية لترامب بعد رحيله: "مُسِن سعيد للغاية"

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

سخرت ناشطة البيئة السويدية جريتا تونبرج من رحيل دونالد ترامب من منصبه ومغادرته البيت الأبيض، لترد صفعة السخرية التي دأب الرئيس الأمريكي السابق على توجيهها لها، واصفة إيّاه بأنه "مُسن سعيد للغاية".

وغرّدت تونبرج (18 عامًا) عن ترامب عبر تويتر مساء أمس الأربعاء: "يبدو أنه رجل مُسِن سعيد للغاية، ويتطلع نحو مستقبل مشرق ومذهل. يسرني كثيرا أن أرى ذلك!"، مرفقة إيّاها بصورة له بوجه قاتم على سلالم طائرة قبيل انتهاء ولايته.

وفي سبتمبر قبل عامين، كتب ترامب صاحب المواقف المشككة بمخاطر التغير المناخي والذي طالما سخر من الناشطة الشابة، تغريدة مشابهة في حق تونبرج، بعد اختيار مجلة "تايم" الأمريكية لها كشخصية عام 2019.

ووصف ترامب اختيارها بأنه "سخيف للغاية"، مُغرّدًا وقتذاك على حسابه المُغلق الآن على تويتر: "يتوجب على جريتا أن تتحكم في مشاكل الغضب لديها، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم مع صديق، اهدئي يا جريتا! اهدئي".

جاء ذلك تعليقًا من ترامب على كلمة ألقتها الناشطة السويدية خلال قمة للأمم المتحدة بشأن المناخ في نيويورك، اتهمت فيها قادة العالم بأنهم "سرقوا أحلامها وطفولتها".

وسخرت تونبرج من نصائح سيد البيت الأبيض السابق عبر تويتر؛ إذ غيرت النُبذة التعريفية عنها على حسابها عبر تويتر، مُستعيدة عباراته في حقها. وعرّفت نفسها بأنها "شابة سعيدة للغاية متحرّقة لاكتشاف مستقبل مشرق ومذهل".

وفي نوفمبر الفائت، بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، استعارت تونبرج أيضا عبارات استخدمها ترامب في حقها نهاية 2019.

وردّت ساخرة على أحد تغريداته التي طالب خلالها بإعادة فرز الأصوات: "على ترامب العمل على التحكم بغضبه والذهاب لمشاهدة فيلم قديم مع صديق! اهدأ يا ترامب، اهدأ".