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بحضور المحافظ.. إزالة مبنى مخالف بحي شرق شبرا الخيمة- صور

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بحضور المحافظ.. إزالة مبنى مخالف بحي شرق شبرا الخيمة- صور بحضور المحافظ.. إزالة مبنى مخالف بحي شرق شبرا الخيمة- صور

مصراوي Masrawy

11:43 ص الخميس 21 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة مبنى عبارة عن دور أرضي وبدروم، بدون ترخيص، على مساحة 200 متر مربع، بشارع فاروق عطا الله، في حي شرق شبرا الخيمة.

وأكد المحافظ، استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف، وإزالة التعديات، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

شارك بالحملة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالقليوبية.

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