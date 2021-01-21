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تضامن بني سويف: 88 مليون جنيه شهريًا لمستحقي تكافل وكرامة

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تضامن بني سويف: 88 مليون جنيه شهريًا لمستحقي تكافل وكرامة تضامن بني سويف: 88 مليون جنيه شهريًا لمستحقي تكافل وكرامة

مصراوي Masrawy

11:29 ص الخميس 21 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، أن عدد المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمحافظة بلغ 178 ألف مواطن يتقاضون 88 مليون و 890 ألف جنيه شهريًا،
وقالت إحسان ابوزيد مدير المديرية، إن البرنامج نجح في توفير أمان اجتماعي للأسر الفقيرة، والفئات غير القادرة على العمل، ومساعدتها في الوصول إلى خدمات صحية وتعليمية، وزيادة الدخل.

وأضافت: "ما تحقق في هذا البرنامج يُعد إنجازًا مقارنة بأعداد المستفيدين من معاش التضامن الاجتماعي منذ عام 1970".

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