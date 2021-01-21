"طحلة بلا أمية".. مبادرة لمحو أمية قرية في بنها بالقليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أطلق معهد طحلة الابتدائي الأزهري، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأزهر، وهيئة تعليم الكبار بالقليوبية، حملة تحت عنوان "طحلة بلا أمية"، بقرية طحلة في بنها.

وقال مجدي فتحي النادي، معلم أول بمعهد طحلة الابتدائي، إن المبادرة جرت بمشاركة الدكتور إبراهيم الهدد رئيس جامعة الأزهر السابق، لمحو أمية الأهالي.

وأضاف أنه جرى إطلاق المبادرة لمحو أمية كل من لم يلتحق بالتعليم، مشيرًا أنه جرى فتح فصل لمحو الأمية يدرس به 20 شخصًا منذ بداية العام المنصرم، وجرى إرجاء حصص التدريس بسبب كورونا بناء على تعليمات الدكتور محمد الشحات وكيل الوزارة.

وأوضح أحمد بيومي مدير العلاقات العامة بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالقليوبية، أنه جرى تقسيم القرية إلى 4 مربعات سكنية لحصر أعداد الأميين بها عن طريق مدرسين بمعهد طحلة الابتدائي.