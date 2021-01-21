تنصيب بايدن: موجز لإنجازات اليوم الأول

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واشنطن- (بي بي سي):

الرئيس الأمريكي جو بايدن والمهمة الصعبة: مواجهة كورونا وإنقاذ الاقتصاد ووضع أمريكا ثانية على خريطة العالم.

كورونا أودت في الولايات المتحدة بحياة أكثر من 400 ألف وفاة بالإضافة إلى إصابة الملايين، وتحتل أمريكا المرتبة الأولى في قائمة أسوء الدول تعاملا مع الوباء. لذلك كان الوباء من أولويات الإدارة الجديدة،

سيلتقي بايدن اليوم مع كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا للبدء بتنفيذ خطة مواجهة الوباء كما فرض الكمامة والتباعد الاجتماعي على كل مؤسسات الدولة الفيدرالية في جميع الولايات.

وكان في الأمس قد عطل قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

على صعيد التعاون الدولي شملت إجراءات الرئيس عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية المناخ المعروفة باتفاق باريس. لكن رغم هذه الخطوة التي لقيت استحسانًا دوليًا، فإن كندا تقول إنها تأسف لإلغاء خط أنابيب كيستون.

وبسبب القيود التي فرضت تخوفا من انتشار وباء كورونا فقد تغير شكل حفلات التنصيب المعتادة، فقدم نجوم هوليوود والموسيقى عرضًا تلفزيونيًا مذهلاً. وساهم في الحفل موظفو الصف الأول الذين خدموا أمريكا خلال الوباء، كما ركز ثلاثة رؤساء سابقين على أهمية التداول السلمي للسلطة.