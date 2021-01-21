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ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

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ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

11:27 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 16866 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 170 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 641 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 221 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات 1350 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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