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"الصحة النفسية": حملات للكشف عن متعاطيّ المخدرات بالجهاز الإداري للدولة

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"الصحة النفسية": حملات للكشف عن متعاطيّ المخدرات بالجهاز الإداري للدولة "الصحة النفسية": حملات للكشف عن متعاطيّ المخدرات بالجهاز الإداري للدولة

مصراوي Masrawy

11:30 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب- أحمد جمعة:

كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تفاصيل شن حملات للكشف عن المواد المخدرة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعلى سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

وأوضحت الأمانة، في بيان، اليوم، أنها تقوم بحملات الكشف على السائقين بالكمائن المرورية بجميع المحافظات بالتعاون مع الصندوق ووزارة الداخلية.

ولفتت إلى إجراء تحاليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة لعدد ٧٥ ألف شخص عام ٢٠٢٠ (رغم تعطل الحملات ٥ أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من ).

وتابعت: بلغ عدد الأشخاص الذين تم الكشف عليهم في عام ٢٠١٩ قبل الجائحة عدد ١٨١ ألف، وفي الأعوام السابقة عدد ١٢٩ ألف شخص منذ بدء الحملات.

وأضافت أنه منذ شهر نوفمبر ٢٠٢٠ قامت الأمانة العامة للصحة النفسية بتكثيف الحملات على الطرق والمحاور بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن، ضمن الحملات الأمنية والجهود التي تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها التي على رأسها تعاطى المواد المخدرة، وذلك بهدف التحقق من سلامتهم وسلامة المواطنين.

وأسفرت نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية والكمائن المرورية لعدد ١٥٢٧٩ سائقا تعاطي المواد المخدرة لعدد منهم، بعضهم يتعاطون مادة الحشيش وبعضهم يتعاطون الترامادول وعدد أقل يتعاطى مادة المورفين وقد شملت الحملات الموسعة أغلب محافظات جمهورية العربية.​

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