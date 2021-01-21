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"النواب" يواصل جلساته العامة للاستماع للوزراء بشأن تنفيذ برنامج

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"النواب" يواصل جلساته العامة للاستماع للوزراء بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "النواب" يواصل جلساته العامة للاستماع للوزراء بشأن تنفيذ برنامج

مصراوي Masrawy

11:22 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب- مصراوي:

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الخميس، جلساته العامة للاستماع للوزراء بشأن تنفيذ برنامج ( تنطلق 2018-2022 ).

ويستمع المجلس خلال جلسته العامة اليوم إلى بيان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، عن الأمر ذاته.

واستمع المجلس أمس الأربعاء إلى بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك لبيان وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط بذات الشأن.

ووافق المجلس خلال الجلسة العامة الأحد الماضي، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف الوزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذي يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.​

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