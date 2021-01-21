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محافظ الجيزة: بدء التشغيل التجريبي لمحطة الرفع والمعالجة الرئيسية لمياه الصرف بالعياط

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محافظ الجيزة: بدء التشغيل التجريبي لمحطة الرفع والمعالجة الرئيسية لمياه الصرف بالعياط محافظ الجيزة: بدء التشغيل التجريبي لمحطة الرفع والمعالجة الرئيسية لمياه الصرف بالعياط

مصراوي Masrawy

11:07 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أطلق اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، إشارة البدء التجريبي لمحطة الرفع والمعالجة الرئيسية لمياه الصرف الصحي بالعياط.

تعمل المحطة بطاقة تصل إلى 30 ألف متر مربع يوميا وتساهم في حل مشكلة الصرف الصحي بمدينة العياط، ومن المقرر أن يعقبها وصول خدمة الصرف الصحي إلى عدد كبير من القرى بمركز العياط خلال الشهور القادمة.

وحرص محافظ الجيزة، على تفقد مراحل العمل المختلفة داخل المحطة بداية من استقبال مياه الصرف حتى مرحلة الترسيب، مشدداً على الشركة المنفذة والجهات المعنية بالتعاون معا نحو سرعة الانتهاء من التشغيل الفعلي في أسرع وقت.

كما شدد على ضرورة الاستفادة من المياه التي تتم معالجتها حتى لا تذهب سُدى ويتم إهدارها للاستفادة منها في الزراعات التي لا تؤكل؛ وهو ما يعد استثمارا متميزاً لمياه الصرف الصحي.

وطلب محافظ الجيزة من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ لشئون المراكز والمدن المتابعة الدائمة حتى الانتهاء من تقديم كافة خدمات البنية التحتية المقدمة للمواطنين بقرى ومركز العياط، مشددا على أهمية وقيمة مشروع الصرف الصحي للمواطن.​

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