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الخرج.. تغريدة تنتهي بضبط سائق قطع الإشارة بسرعة عالية وتهور

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الخرج.. تغريدة تنتهي بضبط سائق قطع الإشارة بسرعة عالية وتهور الخرج.. تغريدة تنتهي بضبط سائق قطع الإشارة بسرعة عالية وتهور
أحد المواطنين وثق الواقعة وأعقب ذلك  تفاعل سريع من "المرور"

الخرج.. تغريدة تنتهي بضبط سائق قطع الإشارة بسرعة عالية وتهور

تفاعل المرور السعودي مع تغريدة مواطن وثق خلالها قيام قائد إحدى المركبات بقطع الإشارة بسرعة عالية بتقاطع طريق الملك عبدالله مع الخوارزمي بالخرج.

وأفاد المرور السعودي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر أنه تم القبض على سائق المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، مثمنا للمواطن حرصه واهتمامه.

وكان أحد المواطنين قد نشر مقطع لواقعة قيام إحدى المركبات بقطع إشارة المرور بسرعة وتهور كبيرين أمام دورية الشرطة دون احترام للنظام أو الحفاظ على سلامة سالكي الطريق وهي التغريدة التي لاقت تفاعل المرور بعد يومين فقط من نشرها.الإدارة العامة للمرور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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