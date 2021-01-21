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ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 1.5 كجم مخدرات في القليوبية

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ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 1.5 كجم مخدرات في القليوبية ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 1.5 كجم مخدرات في القليوبية

مصراوي Masrawy

11:04 ص الخميس 21 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، اليوم الخميس، 6 عاطلين بينهم ربة منزل، بحوزتهم كيلو ونصف مخدرات "هيروين، شادو، استروكس"، في حملة أمنية على تجار المخدرات بشبرا الخيمة.
شنت قوات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بقيادة المقدم حازم خيال رئيس المباحث حملة على تجار المخدرات، أسفرت عن ضبط كل من "م.ا.ا" 32 عامًا، عاطل، و"م.ص.خ" 28 عامًا، ربة منزل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 300 جرام، و"م.ا.ع" 32 عامًا، عاطل، و"م.خ.ع" 27 عامًا، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالي 450 جرام، و"م.س.م" 24 عامًا، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن حوالي 350 جرام، و"و.ع.ف" 41 عامًا، عاطل، ومعه كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالى 400 جرام.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع.

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