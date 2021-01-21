عمرها 40 يومًا.. إصابة رضيعة بنزيف في عملية ختان بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ترقد الرضيعة "ريهام.ح" التي لم تكمل شهرها الثاني، بين الحياة والموت، بمستشفى خاص بمدينة سوهاج، وذلك بعد إصابتها بنزيف شديد إثر إقدام "داية" على ختانها بقرية تابعة للمراغة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة المراغة بورود بلاغ من مستشفى خاص بمدينة سوهاج، بوصول الطفلة البالغة من العمر 40 يومًا مُصابة بنزيف شديد بالعضو التناسلي.

وأفاد والدها "جزار" بإجرائه عملية ختان لابنته على يد داية تدعى "ص. ع" 80 عامًا ونفى الشبهة الجنائية.

وقالت كريمة ثابت، مدير مكتب مراقبة اجتماعية ومنسق لجنة حماية الطفل بالمراغة: "جرى الانتقال إلى منزل أسرة الطفلة، ورفضت استقبالنا والإدلاء بأي معلومات حول سبب إجراء عملية الختان لابنتهم والدافع وراء ذلك".

وأضافت "ثابت" أن وحدة حماية الطفل بالمراغة تعكف لبحث الحالة وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية.