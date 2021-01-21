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بحوزة مصاب بغيبوبة.. مسعف وسائق يسلمان 392 ألف جنيه للشرطة في الغربية

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بحوزة مصاب بغيبوبة.. مسعف وسائق يسلمان 392 ألف جنيه للشرطة في الغربية بحوزة مصاب بغيبوبة.. مسعف وسائق يسلمان 392 ألف جنيه للشرطة في الغربية

مصراوي Masrawy

10:45 ص الخميس 21 يناير 2021

الغربية- مصراوي:

سلم مسعف وسائق بمرفق إسعاف الغربية، 392 ألف جنيه، عثروا عليها بجوار مصاب في حادث تصادم، وجرى الاتصال بأسرته وتسليمهم المبلغ.

تلقت غرفة عمليات إسعاف الغربية، بلاغًا بإصابة شخص في حادث سير، بالقرب من مدخل سبرباي بطنطا.

جرى الدفع بسيارة إسعاف قيادة محمد عبدالمجيد، ومعه المسعف بكير بلتاجي فودة، وخلال نقل المصاب "م.ا. ع" مقيم بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، تبين أنه فاقد الوعي، وبجواره شنطة بها مبلغ مالي 392 ألف جنيه، ومتعلقات أخرى.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا، والاتصال بأسرة المصاب، وحضر شقيقه إلى قسم ثان طنطا، وتسلم الأمانات الخاصة بالمصاب والمبلغ المالي.

وقال إبراهيم الجمل نقيب إسعاف الغربية: "هذا ليس بجديد على رجال الإسعاف، فنحن نسلم أمانات المصابين بشكل يومي، وتكرم إدارة هيئة الإسعاف المسعفين الأمناء وبعضهم يحصل على رحلة عمرة إلى الأراضي المقدسة".

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