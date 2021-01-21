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23 قتيلًا وجريحًا في تفجيرين ببغداد.. وقع الأول فحضر الأمن والمسعفون ثم فاجأهم الثاني

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23 قتيلًا وجريحًا في تفجيرين ببغداد.. وقع الأول فحضر الأمن والمسعفون ثم فاجأهم الثاني 23 قتيلًا وجريحًا في تفجيرين ببغداد.. وقع الأول فحضر الأمن والمسعفون ثم فاجأهم الثاني
الأول كان انتحاريًّا مرتديًا حزامًا ناسفًا والثاني بنفس الطريقة.. ضربَا وسط العاصمة

23 قتيلًا وجريحًا في تفجيرين ببغداد.. وقع الأول فحضر الأمن والمسعفون ثم فاجأهم الثاني

سقط 8 قتلى و15 جريحًا على الأقل، الخميس، بتفجيرين انتحاريين، ضَرَبا وسط العاصمة العراقية؛ حيث وقعَا في منطقة فقيرة وسط بغداد.

وأشارت المصادر إلى أن انتحاريًّا مرتديًا حزامًا ناسفًا فجّر نفسه، وبعدما هُرعت القوات الأمنية والمسعفون إلى المنطقة، فجّر انتحاري آخر نفسه في المكان؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر أمنية وطبية اليوم، أن مهاجمًا انتحاريًّا فجّر حزامًا ناسفًا فقتل 3 أشخاص وأصاب 16 في سوق بوسط بغداد.

وقالت مصادر الشرطة: إن عدد القتلى في الهجوم على سوق مزدحمة بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع؛ لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

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انفجار عبوة ناسفة استهدف رتلًا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي

مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في هجوم انتحاري ببغداد

أعلنت الشرطة العراقية، عن مقتل ثلاثة، وإصابة 16، في هجوم انتحاري في سوق بوسط بغداد الخميس.

وكانت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، قد أفادت بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة رتلًا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في منطقة اليوسفية جنوب بغداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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