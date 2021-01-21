اتفاقية تعاون بين مكتبة جرير والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية

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لإثراء المحتوى العلمي العربي باختيارات مترجمة لأفضل المشاركات

وقّعت مكتبة جرير والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، مذكرة تفاهم لدعم ترجمة الكتب وإثراء المحتوى العلمي العربي، وتدشن أول كتاب مشترك وعنوانه "النظريات الحديثة في علم الاجتماع".

وتهدف الشراكة إلى دعم نشر المعرفة باللغة العربية في المجالات العلمية، ويعمل الطرفان من خلال هذه الاتفاقية على تلبية احتياجات المنتمين والمهتمين للدراسات الاجتماعية من أكاديميين وباحثين اجتماعيين ومهنيين.

وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين مكتبة جرير وبين جهة علمية مختصة؛ حيث سينتج عنها ترجمة كتب منتقاة في مجال الدراسات الاجتماعية بإشراف علمي من فريق متخصص تم تشكيله من قِبَل الجمعية بقيادة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور ذيب الدوسري.

وأكد الدوسري أن الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية تُعنى بالشراكات الاستراتيجية التي تساهم في كل ما يخدم المختصين والمهتمين والباحثين في الدراسات الاجتماعية؛ بإطلاعهم على أحدث المؤلفات والإصدارات في مجال التخصص وفروعه عبر توفير كتب مترجمة عالية القيمة.

وتابع: تأتي هذه الاتفاقية تجسيدًا لإيمان الجمعية بأهمية عملية الترجمة ودورها في إثراء المحتوى العربي للعلوم الاجتماعية ونقل المعرفة العلمية، وفتح آفاق أكبر للتواصل، ودعم لحركة الترجمة، ومواكبة حراك الثقافة والأفكار والوعي العالمي؛ من خلال التفاعل المتبادل بين القراء العرب والمعارف العالمية المعاصرة، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تحقيق المستوى الثالث من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تعزيز واثراء محتوى اللغة العربية".

وتأتي هذه المبادرة المشتركة كجزء من المسؤولية المجتمعية لشركة جرير ولدعم وإثراء المحتوى العربي، وهي أهداف أصيلة من صلب نشاط جرير، التي دأبت على نقل المعرفة للغة العربية بترجمة الكتب ونشرها باللغة العربية، والذي مكّنها من اكتساب ثقة كبرى دور النشر العالمية.

من جهته أكد ناصر العقيل الرئيس التنفيذي للعمليات في جرير، أن مسيرة مكتبة جرير في مجال الترجمة قد نتج عنها ترجمة أكثر من 4757 كتابًا، وحاليًا يتم إصدار ما يقارب 360 كتابًا مترجمًا سنويًّا؛ أي كتاب واحد في كل 24 ساعة.

وأضاف العقيل، أن هذه المبادرة المشتركة ستعمل على نقل هذه المعارف للغة العربية كمراجع علمية لجميع المهتمين في هذا المجال، وبإشراف علمي مباشر من أفضل الكفاءات العلمية من الجمعية.

وبناءً على الاتفاقية، تم تدشين أول كتاب مترجم "النظريات الحديثة في علم الاجتماع"، والذي شارك في تأليفه اثنان من كبار المؤلفين في النظرية الاجتماعية، وهما جورج ريتزر وجيفري ستيبنسكي-ملخصًا شاملًا للمنظرين والمدارس النظرية الرئيسية؛ حيث تم تدقيقه ومراجعته علميًّا من قِبَل لجنة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية وهم: الدكتور ذيب محمد الدوسري، والأستاذ الدكتور عمر عبدالجبار أحمد، والدكتور خالد بن عمر الرديعان.

إصدارات جرير:

إصدارات جرير هي ذراع النشر الخاص بمكتبة جرير، وتختص بنشر أفضل الكتب مبيعًا عالميًّا، وتعنى بتطوير الذات وتنمية القدرات للكبار والصغار، بالإضافة إلى كتب الإدارة والتسويق والعديد من المواضيع الأخرى، بما يزيد على 360 عنوانًا سنويًّا؛ حيث تقوم مكتبة جرير بانتقاء أفضل وأشهر الكتب من مجموعات الكتب الأفضل مبيعًا في العالم، وتقوم بترجمتها للغة العربية حتى تمنح القارئ العربي سهولة الوصول للمعرفة أيًّا كان مصدرها.

وبالإضافة للنسخة الورقية تتوفر أيضًا هذه الكتب بالصيغة الإلكترونية، بالإضافة لعد كبير من كتب دور نشر الأخرى والكتب المجانية التي تتوفر على تطبيق قارئ جرير (للكتب الإلكترونية). https://jarirreader.com/.

وتم نشر 4757 كتابًا تحت مظلة إصدارات جرير بنهاية 2019، وقد وصل عدد المنشورات التي تصدر سنويًّا إلى 360 سنويًّا؛ أي ما يعادل كتاب واحد ينشر كل يوم.

مهمة إصدارات جرير هي القارئ العربي، ليتقدم وينهل من صروح المعرفة من جميع أنحاء لأرض، وأن يستقي أحدث العلوم ممن فاقوه علمًا وتجربة، وأن يزيد معرفةً ونجاحًا وسعادةً.

الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية

تأسست الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في عام 2008 م ومقرها جامعة الملك سعود بالرياض.

وتهدف الجمعية إلى تنمية المعرفة العلمية والمهنية في مجال الدراسات الاجتماعية؛ من خلال توحيد جهود المختصين في الدراسات الاجتماعية، وإعداد التقارير المتعلقة بنشاط الجمعية، والاهتمام بالإنتاج المعرفي كالبحث العلمي، وتأليف الكتب العلمية وطباعتها، والنشر في المجالات المتنوعة للعلوم الاجتماعية؛ من خلال إصدار المجلة العلمية المحكمة (المجلة السعودية للدراسات الاجتماعية)، وتوفير أعدادها على الموقع إلكترونيًّا بشكل يسهل على القارئ الوصول للأبحاث المنشورة (http://www.ssss.org.sa/)، والعمل على رفع المستوى المهني للعاملين في المجال الاجتماعي من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل؛ حيث تقيم الجمعية ما لا يقل عن 20 دورة وورشة عمل، إضافة إلى المحاضرات العلمية في العام الدراسي للطلاب والأكاديميين والباحثين والممارسين المهنيين في مجال الدراسات الاجتماعية، وعقد اللقاءات والندوات العلمية، وتوفير مطويات وأفلام تثقيفية موجهة للمجتمع، وتقديم الاستشارات العلمية والمهنية للجهات المستفيدة للقطاعين الحكومي والأهلي.مكتبة جرير الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية