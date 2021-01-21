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رئيس الجهاز: إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات مدينة غرب قنا لتغذية المناطق المختلفة

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رئيس الجهاز: إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات مدينة غرب قنا لتغذية المناطق المختلفة رئيس الجهاز: إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات مدينة غرب قنا لتغذية المناطق المختلفة

مصراوي Masrawy

10:56 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على جهاز تنمية مدينة غرب قنا، بأنه تم إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات الكهرباء لمدينة غرب قنا لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المحطة من تنفيذ الشركة المصرية الألمانية "أجيماك"، بتكلفة إجمالية 40.9 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذها في وقت قياسي.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن مدينة غرب قنا من مدن الجيل الرابع التي تم إطلاق التيار الكهربائي بها، بهدف مد المدينة بالتيار الكهربائي المنتظم مراعاة للتوسعات المستقبلية، وكذا تحقيق التنمية المستهدفة بمدن الصعيد الجديدة.

وأكد أنه يتم تنفيذ عدد من وحدات الإسكان بالمدينة تناسب مختلف شرائح الدخل، تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما يتم تنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات، وذلك ضمن رؤية القيادة السياسية بالاهتمام بمدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية.​

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