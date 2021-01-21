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رئيس "دمياط الجديدة" يقود حملة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بالمنطقة الصناعية​

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رئيس "دمياط الجديدة" يقود حملة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بالمنطقة الصناعية​ رئيس "دمياط الجديدة" يقود حملة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بالمنطقة الصناعية​

مصراوي Masrawy

10:51 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قاد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز والإدارات المعنية، وذلك بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد رجب، أن الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات وضبط المخالفات الموجودة بأماكن متفرقة أمام المصانع، والمقامة من أصحاب المصانع والورش على المسطحات الخضراء، كما تم رفع الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السلع وعربات الأطعمة والمشروبات.

وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على القضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات بالمنطقة الصناعية، خاصة والمدينة بصفة عامة، مؤكداً استمرار تلك الحملات وأنه لا تهاون مع المخالفين.​

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