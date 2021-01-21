إصابة 4 أشخاص في حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث اصطدام دراجة بخارية بعدد من المشاه، بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، بمنطقة كفر أبو جمعة بمدينة قليوب، في اتجاه بنها، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بورود بلاغ بوقوع حادث سير بمنطقة كفر أبو جمعة على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي.

بالفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وعدد من المشاة على جانب الطريق، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.