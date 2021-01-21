أخبار عاجلة

مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب -
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909 -
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف -
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360 -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 4 أشخاص في حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي

Print
إصابة 4 أشخاص في حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي إصابة 4 أشخاص في حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي

مصراوي Masrawy

10:44 ص الخميس 21 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث اصطدام دراجة بخارية بعدد من المشاه، بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، بمنطقة كفر أبو جمعة بمدينة قليوب، في اتجاه بنها، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بورود بلاغ بوقوع حادث سير بمنطقة كفر أبو جمعة على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي.
بالفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وعدد من المشاة على جانب الطريق، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

ضباب وأمطار.. "الأرصاد المصرية" تكشف موعد بدء حالة عدم الاستقرار

شبكة عيون الإخبارية