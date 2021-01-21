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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 91 شخصا

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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 91 شخصا ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 91 شخصا

مصراوي Masrawy

10:22 ص الخميس 21 يناير 2021

جاكرتا - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة قتلى زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر شهدته مقاطعة سولاويزي الغربية في إندونيسيا الأسبوع الماضي إلى 91 شخصا، حسبما ذكرت وكالة إدارة الكوارث الوطنية اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الوكالة راديتيا جاتي إن أكثر من 1100 شخص أصيبوا بعد الزلزال الذي وقع يوم الجمعة، بينهم 253 مصابا في حالة خطيرة ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وقال إن جميع حالات الوفاة تم تسجيلها في منطقتي ماموجو وماجين الأكثر تضررا.

وذكر جاتي أن الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والزلازل والانهيارات الأرضية تسببت في مقتل 166 شخصا على الأقل منذ بداية هذا العام.

وقال إن "كوارث الأحوال الجوية المائية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية والأعاصير هي السائدة"، مضيفا أن الفيضانات حدثت في 127 موقعا بأنحاء البلاد.

وأضاف أن الكوارث دمرت قرابة ألفي منشأة من المنازل والمستشفيات ودور العبادة والجسور.

وزار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو هذا الأسبوع ماموجو والمناطق التي ضربتها الفيضانات في جنوب كاليمانتان، ووعد بتقديم مساعدات سريعة للضحايا.

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