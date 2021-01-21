ماء الأرز.. ينبوع صحة وجمال شعرك

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مصراوي Masrawy

د ب أ-

يعد ماء الأرز بمثابة ينبوع الصحة والجمال للشعر؛ حيث تسهم المواد الفعالة الموجودة به في التمتع بشعر قوي ولامع.

وأوضحت مجلة "وومان" النمساوية أن ماء الأرز غني بالأحماض الأمينية وفيتامين B6، مما يسهم في تقوية بنية الشعر ويحارب التقصف. كما يشتمل ماء الأرز على مادة "إينوزيتول"، التي تمنح الشعر لمعانا يأسر الألباب.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن استخدام ماء الأرز كغسول بديل للبلسم؛ فبعد استخدام الشامبو يتم وضعه على الشعر لمدة قصيرة، ثم شطفه جيدا.

ولعناية مكثفة بالشعر، يتم ترك ماء الأرز على الشعر طوال الليل، ثم شطف الشعر في الصباح جيدا بواسطة ماء صاف.

وعن كيفية تحضير ماء الأرز، أوضحت "وومان" أنه يتم غسل الأرز جيدا لإزالة الأوساخ منه، ثم وضعه في وعاء مغلق، ثم سكب ماء صنبور بارد عليه وتقليبه جيدا، ثم تخزينه في مكان مظلم لمدة لا تقل عن 5 ساعات ولا تزيد على يومين، كي يتخمر الأرز. وبعد ذلك يتم نقل ماء الأرز الناتج عن هذه العملية إلى زجاجة ذات بخاخ لاستعماله بسهولة عند غسل الشعر.