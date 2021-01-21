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رحلة 5 إدارات بالأمن الاقتصادي لمواجهة الجريمة على مدار يوم يوم

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رحلة 5 إدارات بالأمن الاقتصادي لمواجهة الجريمة على مدار يوم يوم رحلة 5 إدارات بالأمن الاقتصادي لمواجهة الجريمة على مدار يوم يوم

مصراوي Masrawy

10:17 ص الخميس 21 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 5180 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ونجحت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 10460 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية من ضبط 388 قضية متنوعة.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 234 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب، ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي في ضبط 5 قضايا.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1284 قضية تموينية متنوعة غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 21 قضية مطبوعات، مصنفات سمعية وسمعية بصرية.

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