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حبس الأب المتهم بتعرية ابنته الرضيعة في الدقهلية

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حبس الأب المتهم بتعرية ابنته الرضيعة في الدقهلية حبس الأب المتهم بتعرية ابنته الرضيعة في الدقهلية

مصراوي Masrawy

10:03 ص الخميس 21 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

قررت نيابة طلخا في الدقهلية، برئاسة أحمد المسلمي، وإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم الخميس، حبس الأب المتهم بتعرية ابنته الرضيعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات له بالشروع في قتل الطفلة، وتعريض حياتها للخطر.

وكان قد انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع لشخص يعري طفلة رضيعة في أحد الشوارع، بينما لم يتم التحقق بعد من موقع وتوقيت الحادث، الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل.

وكشفت "آمال. ب" ربة منزل، والدة الرضيعة، أن زوجها دائم الخلاف معها، وأنه جرد ابنتهم من ملابسها وتركها في الشارع رغم البرد القارص.

وقالت أمال لـ"مصراوي" إن زوجها "ر. ح" 38 عامًا، صورها عارية وأجبرها على ترديد ألفاظ بذيئة والتوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح.

وتابعت أمال: "عاوزة حد يساعدني تعبت من زوجي ضرب وإهانة وشتيمة ولا يستطيع أحد السيطرة عليه، الراجل دا ظالم وبيتعاطى المخدرات وكان بيقفل علي الشقة ويعذبني ويصورني عارية".

وأوضحت أنه يوم الواقعة نشبت خلافات بينهما، فأحضر الطفلة ونزل بها إلى الشارع، ونزع عنها ملابسها وتركها عارية، وتدخل المارة عقب استغاثتي لإنقاذ الرضيعة".

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