تتربع فوق المناطق.. "المسند" عن "الباردة": جبهتها هنا ورياح تنشط وغبار

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فيما كشف "الوطني للأرصاد" أن ذروة انخفاض الحرارة فجر اليوم وغداً

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن الكتلة الهوائية الباردة تتربع فوق أجواء معظم المناطق الآن، وجبهتها الأمامية المغبرة تبلغ #الربع_الخالي وشمالي #الإمارات، وفي الساعات القادمة ستبلغ #اليمن و#عمان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تنشط الرياح الشمالية مجدداً مثيرة لبعض #الغبار في الشرق والوسط، وتكون شرقية نشطة مثيرة للغابر في الغربية".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد كشف أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة ستكون فجر اليوم الخميس وغدا الجمعة، خاصة على مناطق شمال ووسط المملكة.

وقال المركز: "يشتد نشاط الرياح وقد تؤدي إلى العواصف الترابية على شمال ووسط المملكة، ومن ثم تمتد إلى مناطق جنوب وغرب المملكة الخميس والجمعة".

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