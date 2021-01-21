توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة جرير و الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية

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الرسائل الإعلانية:

1. رسالة منصات وسائل التواصل الاجتماعي:

جرير والجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية توقعان مذكرة تفاهم لدعم ترجمة الكتب وإثراء المحتوى العلمي العربي وتدشن أول كتاب مشترك وعنوانه "النظريات الحديثة في علم الاجتماع"

#جرير #اثراء_المحتوى_العربي

2. المقالة:

أعلنت شركة جرير والجمعية السعودية للدرسات الاجتماعية عن توقيع اتفاقية تعاون مشتركبهدف دعم نشر المعرفة باللغة العربية في المجالات العلمية، ويعمل الطرفين من خلال هذه الاتفاقية على تلبية احتياجات المنتمين والمهتمين للدراسات الاجتماعية من أكاديميين وباحثين اجتماعيين ومهنيين. وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين جرير وبين جهة علمية مختصة، حيث سينتج عنهاترجمة كتب منتقاه في مجال الدراسات الاجتماعية وذلك بإشراف علمي من فريق متخصص تم تشكيلة من قبل الجمعية بقيادة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدرسات الاجتماعية الدكتور ذيب الدوسري الذي أضاف " تعنى الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بالشراكات الاستراتيجية التي تساهم في كل ما يخدم المختصين و المهتمين و الباحثين في الدراسات الاجتماعية باطلاعهم على أحدث المؤلفات و الإصدارات في مجال التخصص و فروعه عبر توفير كتب مترجمة عالية القيمة، وتأتي هذه الاتفاقية تجسيداً لإيمانالجمعية بأهمية عملية الترجمة و دورها فيإثراء المحتوى العربي للعلوم الاجتماعية و نقل المعرفة العلمية وفتح آفاق أكبر للتواصلودعملحركة الترجمةومواكبة حراك الثقافة و الأفكار و الوعي العالمي من خلال التفاعل المتبادل بين القراء العرب و المعارف العالمية المعاصرة، إضافة الى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تحقيق المستوى الثالث من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تعزيز و اثراء محتوى اللغة العربية" .

تأتي هذه المبادرة المشتركة كجزء من المسؤولية المجتمعية لشركةجرير ولدعم وإثراء المحتوى العربي، وهي أهداف أصيلة من صلب نشاط جرير التي دأبت على نقل المعرفة للغة العربية وذلك بترجمة الكتب ونشرها باللغة العربية والذي مكنها من اكتساب ثقة كبرى دور النشر العالمية. وصرح الأستاذ/ ناصر العقيل الرئيس التنفيذي للعمليات في جرير بأن مسيرة مكتبة جرير في مجال الترجمة قد نتج عنها ترجمة أكثر من 4757 كتابا وحاليا يتم إصدار مايقارب 360 كتاب مترجم سنويا أي كتاب واحد في كل 24 ساعة وأضاف أن هذة المبادرة المشتركة ستعمل على نقل هذة المعارف للغة العربيةكمراجع علمية لجميع المهتمين في هذا المجال وبإشراف علمي مباشر من أفضل الكفاءات العلمية من الجمعية.

وبناءً على الاتفاقية تم تدشين أول كتاب مترجم "النظريات الحديثة في علم الاجتماع" والذي شارك في تأليفه اثنان من كبار المؤلفين في النظرية الجتماعية وهما جورج ريتزر و جيفري ستيبنسكي –ملخصًا شاملاً للمنظرين والمدارس النظرية الرئيسية حيث تم تدقيقه ومراجعته علميًا من قبل لجنة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية وهم: الدكتور ذيب محمد الدوسري و الأستاذ الدكتور عمر عبدالجبار أحمد و الدكتور خالد بن عمر الرديعان.

عن اصدارات جرير:

إصدرات جرير هي ذراع النشر الخاص بمكتبة جرير* وتختص بنشرأفضل الكتب مبيعاً عالمياً و التي تعنى بتطوير الذات و تنمية القدرات للكبار و الصغار ، بالإضافة إلى كتب الإدارة و التسويق و العديد من المواضيع الأخرى، بما يزيد عن 360 عنوان سنوياً. حيث تقوم مكتبة جرير بانتقاء أفضل و أشهر الكتب من مجموعات الكتب الأفضل مبيعا في العالم و تقوم بترجمتها للغة العربية حتى تمنح القارئ العربي سهولة الوصول للمعرفة أياً كان مصدرها.فبالإضافة للنسخة الورقية تتوفر أيضا هذة الكتب بالصيغة الإلكترونية بالاضافة لعد كبير من كتب دور نشر الأخرى والكتب المجانية التي تتوفرعلى تطبيق قارىء جرير (للكتب الإلكترونية). https://jarirreader.com/

تم نشر 4757 كتابا تحت مظلة إصدارات جرير بنهاية 2019 وقد وصل عدد المنشورات التي تصدر سنويا الى 360 سنويا اي ما يعادل كتاب واحد ينشر كل يوم.

مهمة إصدارات جرير هي "أنت" أيها القارئ العربي، أن تتقدم وتنهل من صروح المعرفة من جميع أنحاء لأرض وأن تستقي أحدث العلوم ممن فاقك علماً وتجربة وأن تزيد معرفةً ونجاحاً وسعادةً.لأجلك أنت نأتيك بعالم مليء بالمعرفة، إلى حيث أنت، وبلغتك.

عن الجمعية السعودية للدرسات الاجتماعية:

تأسست الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في عام 2008 م ومقرها جامعة الملك سعود بالرياض. وتهدف الجمعية الى تنمية المعرفة العلمية والمهنية في مجال الدراسات الاجتماعية من خلال توحيد جهود المختصين في الدراسات الاجتماعية وإعداد التقارير المتعلقة بنشاط الجمعية والاهتمام بالإنتاج المعرفي كالبحث العلمي وتأليف الكتب العلمية و طباعتها والنشر في المجالات المتنوعة للعلوم الاجتماعية من خلال اصدار المجلة العلمية المحكمة (المجلة السعودية للدراسات الاجتماعية)و توفر أعداها على الموقع الكترونيا بشكل يسهّل على القارئ الوصول للأبحاث المنشورة (http://www.ssss.org.sa/)، والعمل على رفع المستوى المهني للعاملين في المجال الاجتماعي من خلال عقد الدورات التدريبية و ورش العمل حيث تقيم الجمعية ما لا يقل عن 20 دورة و ورشة عمل إضافة الى المحاضرات العلمية في العام الدراسي للطلاب و الأكاديميين والباحثين و الممارسين المهنيين في مجال الدراسات الاجتماعية وعقد اللقاءات و الندوات العلمية و توفير مطويات وأفلام تثقيفية موجهة للمجتمع، وتقديم الاستشارات العلمية و المهنية للجهات المستفيدة للقطاعين الحكومي و الأهلي.مكتبة جرير الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية