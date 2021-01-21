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مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:55 صباحاً
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:55 صباحاً
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:55 صباحاً
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360
-
الثلاثاء 26 يناير 2021 02:55 صباحاً
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ"
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:38 صباحاً
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:23 صباحاً
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:23 صباحاً
نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج
-
الثلاثاء 26 يناير 2021 02:21 صباحاً
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ
-
الثلاثاء 26 يناير 2021 02:21 صباحاً
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة
-
الثلاثاء 26 يناير 2021 02:21 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
انفجار صهريج في شركة نقل النفط الخام في حمص!
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 21 يناير 2021 10:09 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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