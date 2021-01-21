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مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:55 صباحاً
أستراليا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 28 ألفا و777 والوفيات 909
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:55 صباحاً
بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:55 صباحاً
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تصل إلى 75 ألفا و521 إصابة والوفيات 1360
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:55 صباحاً
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ"
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:38 صباحاً
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:23 صباحاً
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:23 صباحاً
نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:21 صباحاً
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ
-
الثلاثاء 26 يناير 2021 02:21 صباحاً
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة
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الثلاثاء 26 يناير 2021 02:21 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
الرئيس السيسي يتابع المشروع القومي مستقبل مصر لزيادة الرقعة الزراعيةوتعليق تامر امين على هذا المشروع
مصر
Al Nahar TV
الخميس 21 يناير 2021 10:03 صباحاً
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