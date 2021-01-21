إعدام نصف طن أغذية فاسدة في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

نظم قسم مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحية، حملة مكبرة على عدد من المنشآت التجارية، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة التلاعب.

وأعدمت الحملة التي أشرف عليها الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، 40 كيلو جرام أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما جرى تحرير 6 محاضر متنوعة، وسحب 12 عينة أغذية مختلفة لتحليلها لبيان مدى صلاحيتها.

وفي السياق تمكن قسم مراقبة الأغذية بإدارة إهناسيا الصحية، من ضبط 42 كيلو جرام أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 12 لتر زيوت غير محتفظة بخواصها الطبيعية، و 210 كيلو جرام زبدة فاسدة، و 100 كيلو جرام شيبسي مخلفات مصانع.

كما حررت الحملة 8 محاضر متنوعة، وجرى سحب 30 عينة أغذية مختلفة لتحليلها لبيان مدى صلاحيتها.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين