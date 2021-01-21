بينها قرار يتعلق بدخول مواطني دول إسلامية.. 15 مرسومًا وقّعه "بايدن" بالفعل

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إضافة لقرار يقضي بإلغاء قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الرئيس جو بايدن وقّع 15 مرسومًا في أول يوم من تَسَلُّمه رسميًّا منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء.

وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض وقّع بايدن مرسومًا يقضي بإلغاء قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

كذلك قرر الرئيس الأمريكي الجديد عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

ووقّع بادين مرسومًا لفرض ارتداء الكمامات الواقية من انتقال عدوى فيروس كورونا لمدة 100 يوم.

كما قرر بايدن وقف إخلاء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بلا أموال نتيجة الأزمة التي تسبب فيها وباء كورونا، وتمديد تجميد سداد القروض المخصصة للتعليم.

ورفع الرئيس الأمريكي الجديد فور تسلمه منصبه حالة الطوارئ على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وألغى التمويل الفيدرالي لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

كما أوقف بايدن بناء خط أنابيب Keystone XL على الحدود مع كندا.

وألغى كذلك حظر دخول مواطني بعض الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

كذلك قرر الرئيس الأمريكي إلغاء الحظر الذي كان مفروضًا على تأجير أراضي منطقة القطب الشمالي لاستخراج النفط والغاز الطبيعي وفق "روسيا اليوم".

ووقّع بايدن مرسومًا لتعزيز برنامج حماية أطفال المهاجرين، الذي يوفر إعفاءات مؤقتة من الترحيل للشباب الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

كما وقّع بايدن مرسومًا أعلن فيه أن يوم تنصيبه، 20 يناير، يوم للوحدة الوطنية.جو بايدن